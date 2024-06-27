В деревне Дорки отреставрируют памятник участникам ВОВ и труженикам тыла

Жители деревни и ближайших населенных пунктов задали вопросы руководителю муниципалитета, профильным заместителям, представителям депутатского корпуса, ресурсоснабжающих компаний и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



К главе округа с просьбой о восстановлении памятника обратился представитель инициативной группы жителей деревни Дорки. В 2016 году в деревне силами сельчан при поддержке губернатора региона установлен памятник участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. За 8 лет монумент стал важной частью жизни деревни. Несмотря на заботу и уход жителей за мемориалом, памятник требует ремонта.



Сергей Мужальских поручил профильному заместителю внести ремонт памятника в план работ.



«Мы проводим выездную администрацию в деревне Леонтьево. Жители округа активно взаимодействуют с нами на таких встречах, задают вопросы, делятся предложениями. Жителей интересуют вопросы, касающиеся благоустройства, развития дорожной инфраструктуры, опиловки деревьев, ремонта плотин. Все обращения приняты в работу — службы оперативно приступят к их решению», — прокомментировал глава округа Сергей Мужальских.



Во время общения участники также обсудили вопросы, связанные со сферой ЖКХ, здравоохранением и образованием.



Для участия в выездной администрации был приглашен представитель Минтранспорта региона.



"На выездной администрации мы получили множество обращений жителей, касающихся развития дорожной инфраструктуры. Большую часть вопросов предстоит решать на региональном уровне», — рассказал заместитель главы округа Максим Жуков.



Работа выездных администраций будет продолжена.



Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.