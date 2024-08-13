В деревне Дьяконово Талдомского округа обновили деревянный настил к роднику. Родник у деревни известен своей чистой и целебной водой, передает пресс-служба администрации городского округа.

Субботник прошел при поддержке депутата Московской областной думы Александра Орлова и при участии территориального руководителя Геннадия Тодирец, членов «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» и активных жителей деревни.

Деревянный настил, служащий подходом к нему, давно сгнил и пришел в негодность. Участники расчистили тропинки к роднику и заменили настил. Теперь и местные жители, и туристы смогут беспрепятственно набирать кристально чистую талдомскую воду.

Старый настил к роднику был демонтирован и заменен на новый, безопасный и удобный для пешего подхода.

«Стараемся оперативно реагировать на все нужды и просьбы жителей. Для нас важно делать всё возможное, чтобы люди понимали — власть работает», — подчеркнул Геннадий Тодирец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.