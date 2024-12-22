В деревне Черная г. о. Истра прошла первая в этом году дворовая елка

В деревне Черная состоялась первая дворовая елка. Сказочных новогодних персонажей встречала детвора со всех уголков деревни, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жители деревни увидели персонажей русских народных сказок: Бабу Ягу, Зайца, Медведя, Лису, атакже символ уходящего года — Дракона.

История с приключениями, испытаниями закончилась счастливым финалом благодаря активности детей и их родителей, которые помогали справиться с трудными задачками, участвовали в викторинах, плясали и пели песни.

Дети с удовольствием участвовали в веселых эстафетах, а потом все дружно водили хороводы, рассказывали стихотворения про Новый год.

Сказочные персонажи угощали детей сладостями и с удовольствием фотографировались на память! Помогали в создании праздника культработники Павло-Слободского Дома культуры.

Дворовая елка в деревне Черная открыла сезон предновогодних уличных гуляний.

Следующая дворовая елка состоится 28 декабря в ЖК «Новоснегиревский». Вход свободный.

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