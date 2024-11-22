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В деревне Беляево городского округа Чехов открыли детскую и спортивную площадки

В деревне Беляево городского округа Чехов появились новая детская и спортивная площадки. Проект стал победителем Регионального конкурса проектов инициативного бюджетирования в 2024 году, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По поручению и от имени главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Алексей Родин поздравил жителей деревни с этим событием.

«Выражаю благодарность всем местным жителям, участвовавшим в реализации проекта. Благодаря вашей инициативе удалось благоустроить деревню», — отметил Родин.

Территория площадки разделена на две зоны: игровую и спортивную. В игровой зоне установлены качели, горки, карусели, канаты, подвесной мостик, лесенки, а также теннисный стол. Спортивная зона включает в себя спорткомплекс, поле для мини-футбола, ворота, баскетбольные корзины и волейбольные стойки.

При обустройстве площадки особое внимание уделили безопасности и удобству. Созданы все необходимые условия: безопасное резиновое покрытие, парковые диваны, скамейки и урны, ограждение и уличное освещение.

Юные посетители уже оценили новое пространство. Теперь дети будут больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом, общаться и дружить.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.