В деревне Аверкиево Павлово-Посадского городского округа состоялся праздник урожая

В Павлово-Посадском округе в минувшие выходные в Аверкиевском Доме культуры прошел праздник урожая «Осенины», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На Руси в этот день было принято прощаться с летом и встречать осень. Считалась, что именно в этот день осенняя пора окончательно вступает в свои права. К празднику на Руси каждая хозяюшка старалась приготовить что-то не обычное из всего многообразия блюд.

Аверкиевские хозяюшки поделились своим урожаем и приготовили замечательные горячие блюда, напитки, выпечку. Всех гостей поразило многообразие вкуснейших рецептов. Блюда были представлены на суд компетентного жюри.

Жюри и зрители по достоинству оценили старания участников, каждый из них получил памятный подарок!

Благодарим вокальный коллектив «Малыгинские переборы» — Малыгинский клуб и Хор Русской песни «Рябинушка» — Рахмановский ЦДК за душевную атмосферу праздника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.