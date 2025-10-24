В дер Сенино округа Чехов привели в порядок дорогу по просьбе многодетной мамы

«Ко мне поступило обращение от многодетной матери, которая в 2020 году получила в Сенино земельный участок для улучшения жилищных условий, однако отсутствие нормального дорожного покрытия создавало серьезные трудности для жизни семьи и подъезда к дому», — написал Коган.

Он отметил, что была проведена соответствующая работа с органами местного самоуправления для устранения этой проблемы. Результат — на данном участке была произведена отсыпка дорожного полотна.

«Хочу поблагодарить администрацию округа Чехов за проделанную работу, а также жителей деревни Сенино за их активную гражданскую позицию. Именно ваши сигналы помогают нам оперативно реагировать на проблемы и контролировать их решение», — отметил депутат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.