В дер Сенино округа Чехов привели в порядок дорогу по просьбе многодетной мамы
Фото - © Ямочный ремонт дорог во дворах Балашихи/Медиасток.рф
Депутат Госдумы Александр Коган проконтролировал приведение в порядок дороги в деревне Сенино округа Чехов, сообщается в официальном Telegram-канале парламентария.
«Ко мне поступило обращение от многодетной матери, которая в 2020 году получила в Сенино земельный участок для улучшения жилищных условий, однако отсутствие нормального дорожного покрытия создавало серьезные трудности для жизни семьи и подъезда к дому», — написал Коган.
Он отметил, что была проведена соответствующая работа с органами местного самоуправления для устранения этой проблемы. Результат — на данном участке была произведена отсыпка дорожного полотна.
«Хочу поблагодарить администрацию округа Чехов за проделанную работу, а также жителей деревни Сенино за их активную гражданскую позицию. Именно ваши сигналы помогают нам оперативно реагировать на проблемы и контролировать их решение», — отметил депутат.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.