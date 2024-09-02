В День знаний в ЖК одной из группы компаний открылись 4 школы и детский сад

В День знаний в жилых комплексах компании ПИК открылись четыре школы и один детский сад. Более 5 тыс. детей пошли в пять образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Соцобъекты построены в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Все социальные объекты соответствует принципам инклюзивности и доступной среды — обучаться здесь будет комфортно каждому ребенку вне зависимости от особенностей здоровья. Они расположены в проектах:

Школа на 1650 мест в ЖК «Ярославский» городского округа Мытищи;

Школа на 1170 мест в ЖК «Люберцы парк» городского округа Люберцы;

Школа на 1500 мест в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского городского округа;

Школа на 1160 мест в ЖК «Одинцово-1» одноименного городского округа;

Детский сад на 60 мест в «Одинцово-1» одноименного городского округа.

В школах есть все необходимое для обучения и развития ребенка: спортивные залы, мастерские, кабинет кулинарии, шахматные кружки, мастерские акварельной живописи и музыки, классы для кройки и шитья, IT-полигоны и робо-классы. Внутри каждого здания расположены атриумы, амфитеатры и рекреации, а на улице — благоустроенная зеленая территория с игровыми и спортивными площадками, местами для отдыха, прогулок и общения.

В детском саду есть не только групповые комнаты, медицинские кабинеты и столовые, но и светлые игровые, просторные музыкальные, спортивные и актовые залы, площадки для активных занятий на свежем воздухе, которые позволяют проводить время весело и разнообразно.

Подмосковные застройщики: компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и др. возводят всю необходимую социальную инфраструктуру жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.