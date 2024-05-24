В день защиты детей в парках Подмосковья будут раздавать бесплатное мороженое

1 июня в подмосковных парках пройдет ежегодная акция от команды губернатора Московской области Андрея Воробьева, каждый ребенок любого возраста получит бесплатное мороженое, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Акция пройдет в 60 парках региона, начало в 12:00. Также в этот день детей ждет развлекательная программа, бесплатные аттракционы, анимационные шоу, мастер-классы, аква-гримм, игры и фотозоны.

«Мы ежегодно проводим такую акцию и устраиваем настоящий праздник для детей, а брендированное бесплатное мороженное получит каждый ребенок. Также для детей подготовлены анимационные шоу, мастер-классы, аквагрим, игры и фотозоны», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.