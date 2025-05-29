В День защиты детей в парках Химок раздадут мороженое

В День защиты детей юных жителей Химок угостят мороженым. Раздача всеми любимого лакомства пройдёт 1 июня в парке Льва Толстого, сообщили в пресс-службе округа.

Получить сливочный десерт можно будет с 13:30 у развлекательного комплекса «Космос». Здесь же маленьких посетителей будут угощать сладкой ватой.

День защиты детей в Химках отметят масштабными праздничными мероприятиями. Главной площадкой традиционно станет парк Толстого. Развлекательные программы также проведут в парках «Дубки», «Экоберег», Величко и «Подрезково». Юных гостей ждут концерты, конкурсы, викторины, дискотеки, мастер-классы и множество других тематических активностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.