В День волонтера Подмосковья в Шаховском музее устроили стол дружбы

29 октября в Подмосковье пятый раз отмечают День волонтера, поэтому в краеведческом музее поселка собрались все волонтерские организации городского округа Шаховская.

По словам волонтера Майи Золотовой, которая на протяжении полутора лет занимается этой деятельностью, она любит делать добрые дела и здесь, в этом движении, это очень просто, потому что множество людей нуждаются в помощи.

Девушка организует и участвует в мероприятиях, множественных акциях, форумах, фестивалях и концертах.

Волонтер с гордостью вспоминает, как в прошлом году ее команда заняла первое место в региональной игре, в которой они получили сто тысяч рублей от Министерства молодежной политики и снабдили свой штаб необходимыми вещами.

В этом году шаховские волонтеры участвовали в федеральном проекте — «Формирование комфортной городской среды», где смогли выделиться, собрав множество голосов местных жителей за благоустройство одной из территорий округа.

Завтра, 30 октября, Майя с командой уезжает на региональный этап конкурса амбассадоров движения «Волонтеров Подмосковья».

На сегодняшний день в Шаховском округе зарегистрировано 457 волонтеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.