В День семьи, любви и верности в офисах МФЦ округа Пушкинский проходит акция

Сотрудники всех офисов МФЦ округа Пушкинский в День семьи, любви и верности в рамках праздничной акции приветствуют пары молодоженов и тех, кто уже много лет живут в браке. Проводят опрос среди заявителей: что для них значит семья и какую роль она играет в их жизни, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ответы заявители пишут на ромашках. Именно этот белоснежный цветок с желтой сердцевиной на Руси считается символом чистоты, искренности и любви. Посетителей также угощают конфетами с одноименным названием.

Ромашки-опросники размещают на стенде в МФЦ, где каждый может ознакомиться с ответами на лепестках.

Сотрудники МФЦ округа Пушкинский стремятся создать комфортную среду, чтобы посетители не только получили качественную услугу, связанную, к примеру, с оформлением документов, но и интересно провели время. В минувшем месяце во всех офисах МФЦ округа Пушкинский прошла выставка рисунков «Моя малая Родина». Принести свои художественные работы могли все желающие в возрасте от 5 лет. В каждом офисе экспозицию составили 25-30 рисунков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.