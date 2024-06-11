В День России в Королеве пройдут праздничные мероприятия на пяти площадках

В день главного государственного праздника в городском округе Королев пройдет целый ряд праздничных мероприятий для жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Основной площадкой станет Центральный городской парк. Праздничные мероприятия здесь начнутся в 12.00. Гостей ждет игровая анимационная программа для детей, мастер-классы по народному танцу, бисерной вышивке, рисованию. Также в программе — выступления творческих коллективов наукограда, концерт с участием Губернаторского оркестра Московской области Московского Губернского драматического театра, вокального коллектива «Цветы России», ансамбля народной песни «Родные напевы», Королевского духового оркестра.

В деловом и культурном центре «Костино» пройдут интерактивно-познавательные активности для детей и кулинарный мастер-класс, а в Доме культуры «Юбилейный» состоится праздничная программа и выступление ансамбля народной музыки «Сувенир».

Также жителей города ждут в Бурковском Доме культуры микрорайона Болшево и в молодежном культурном центре микрорайона Первомайский.

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