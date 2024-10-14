Глава Можайского округа рассказал о развитии сельского хозяйства в муниципалите

Сельское хозяйство в Можайском округе продолжает развиваться. На данный момент у нас успешно функционируют 9 крупных предприятий и более 35 крестьянско-фермерских хозяйств, передает пресс-служба администрации муниципалитета слова главы городского округа Дениса Мордвинцева.

Лидером по качеству и количеству переработанной продукции является ЗАО «Тропарево». История аграрного предприятия началась в 2003 году. На данный момент там насчитывается свыше 190 тыс голов свиней.

Если говорить о животноводстве, то сейчас в нашем округе насчитывается 3393 головы крупного рогатого скота, из них — 1507 коров. По состоянию на октябрь 2024 года произведено 22 819 т мяса свиней, крупного рогатого скота и овец.

Этим летом Можайский округ стал лидером по вводу в оборот сельскохозяйственных земель — 1,816 га. Добиться таких результатов удалось благодаря грамотному использованию земли и внедрению передовых технологий.

В этом году в Можайском округе было собрано 13 212 т зерна, 56,6 т мяса и 9838 т молока.

Оказываем всестороннюю поддержку и крестьянско-фермерским хозяйствам. Например, таким как: производящие молоко и молочную продукцию «Дубки», «Садко Агро», «ЭкоРанчо», «КФХ Елынко», «КФХ Новикова», «КФХ Торопова», занимающийся выращиванием зерновых культур «КФХ Леонтьев».

Несмотря на то, что хозяйства не являются крупными предприятиями, они очень значимы для нашего округа — осуществляют производство домашних сыров, молочной и мясной продукции, развивают агротуризм.

«Сегодня в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность представителям этой важной и такой необходимой отрасли. Спасибо за ваш труд и за то, что прославляете Можайский округ», — отметил глава округа.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.