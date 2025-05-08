️В День Победы в Ступино пройдут бесплатные экскурсии в музее и галерее «Ника»

В День Победы Ступинский историко-краеведческий музей и художественная галерея «Ника» приглашают жителей и гостей округа на праздничную программу. Учреждения работают для посетителей с 10:00 до 18:00, вход на основные экспозиции будет свободным, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главным предложением станут бесплатные тематические экскурсии. В Ступинском историко-краеведческом музее в 12:00 начнется экскурсия, посвященная военным подвигам ступинцев. В художественной галерее «Ника» в 12:00 пройдет экскурсия по выставке «Нюрнберг. Рисунки Народного художника СССР Н. Н. Жукова с Нюрнбергского процесса». Обе экскурсии и выставки имеют возрастное ограничение 6+.

Экспозиция музея «Военные подвиги ступинцев. История Великой Победы» имеет долгую историю и постоянно обновляется, рассказывая о вкладе земляков в разгром фашизма. Особое внимание уделяется Битве за Москву в 1941 году, когда враг стоял на подступах к Ступино.

В экспозиции — подлинные документы, фотографии, письма, амуниция, фрагменты военной техники, личные вещи и награды участников Великой Отечественной войны, связанные с судьбами земляков — защитников Москвы, освободителей Европы и героев трудового фронта. Обновленная в 2020 году экспозиция дополнена мультимедийными элементами.

Выставка в галерее «Ника», предоставленная Звенигородским государственным музеем-заповедником, покажет 78 рисунков народного художника СССР Николая Жукова. Уникальные работы созданы им во время Нюрнбергского процесса в 1945–1946 годах. Нюрнбергский трибунал, по праву считающийся главным судом ХХ столетия, впервые в истории судил руководителей государства за военные преступления и геноцид, поставив фактическую точку во Второй мировой войне.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.