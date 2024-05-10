В День Победы у мемориальных комплексов в Красногорске почтили память героев

В Красногорске в День 79-й годовщины Великой Победы, у мемориальных комплексов «Рубеж обороны Москвы» в Нефедьево и на Красной горке почтили память наших героических предков — поколения, что навечно вписало свои имена в летопись славы и беспримерного подвига народа, передает пресс-служба администрации городского округа.

Рубеж Нефедьево и Козино. Оплот той нерушимой обороны на пути к столице, что оказалась для врага непреодолимой, роковой преградой. И доблесть стрелковой дивизии генерала Афанасия Белобородова, и мужество танкистов лейтенанта Павла Гудзя, и в каждом имени тех героических бойцов, что высечены на мраморных плитах в Красногорске — священный подвиг, который совершен во имя жизни поколений. Мы свято чтим отвагу и самоотверженность прошедших сквозь горнило сражений и неимоверных испытаний.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.