В День памяти и скорби пройдет Всероссийская акция «Минута молчания»

22 июня в 12:15 на всей территории России проведут минуту молчания. Об этом сообщили организаторы акции.

В это время 22 июня 1941 г. вышло в эфир обращение к гражданам о нападении нацистской Германии на СССР. Минута молчания станет символом общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны.

На эту минуту на всей территории страны прервется вещание в эфире телевидения и радио, телеканалы могут включать запись голоса Игоря Кириллова; прохожие люди, учащиеся и сотрудники предприятий склонят голову; общественный и личный транспорт будут остановлены; прекратят работать кассы в торговых центрах; на предприятиях, где позволяет технологический цикл, остановят работу.

Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации в рамках Всероссийской минуты молчания проведет памятные акции в мемориальных комплексах в 10 субъектах России, видетельствующих о зверских преступлениях нацистов против гражданского населения СССР в годы Великой Отечественной войны:

Белгородская область - Парк Памяти в г. Белгород;

Брянская область - Мемориальный комплекс «Хацунь»;

Воронежская область - Мемориальный комплекс «Песчаный Лог»;

Курская область - Мемориальный комплекс «Большой Дуб»;

Ленинградская область - Мемориал мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны;

Новгородская область - Мемориальный комплекс «Жестяная горка»;

Псковская область - Мемориал узникам концлагеря «Дулаг-100»;

Республика Карелия - Мемориал жертвам концлагерей, кладбище «Пески»;

Республика Крым - Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь «Красный»;

Ростовская область - Мемориал на месте бывшего нацистского лагеря «Миллеровская яма».

Ассоциация ветеранов СВО на тех участках и в подразделениях российских воинов, где позволяет обстановка, включит легендарное обращение о начале Великой Отечественной войны и видеоролик с записью метронома.

Акция продемонстрирует единение всей страны в памяти и скорби об ужасной агрессии нацистов и их пособников против советского населения: и в тылу, и на передовой.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.