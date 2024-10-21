В Можайске семейная династия пожарных передает опыт от отца к сыну

Глебу 12 лет, но он уже точно знает какую профессию выбрать в будущем. Шестиклассник мечтает стать огнеборцем, как практически все мужчины в его семье.

Отец Глеба — Алексей Химиков работает начальником пожарно-спасательной части № 234 «Мособлпожспаса» в Уваровке. В подчинении у него почти 50 человек и огромная зона ответственности. Часть «закрывает» значительную территорию Можайского округа. Признаются, в числе самых ответственных объектов — хосписы в Уваровке, Дровнино и Поречье, Уваровский дом-интернат, детские сады и школы в селах и деревнях. Но огнеборцы всегда готовы не допустить беды.

Сам Алексей также вдохновился в выборе профессии примером своего отца Виктора Химикова. Виктор Родионович стоял у истоков развития пожарной службы в рабочем поселке Уваровка, всю свою жизнь он служит обществу и даже сейчас продолжает работать в той же пожарной части, где и его сын.

«Уверен, что вдохновившись таким примером у Глеба все получится. В день отца еще раз поздравляю трудовую династию нашего округа и благодарю выбравших настоящую мужскую профессию жителей нашего округа за службу», — отмечает Глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

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