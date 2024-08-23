В День наукограда Фрязино прошел сбор гуманитарной помощи

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев объявил об изменении формата Дня города в связи с обстановкой, которая сложилась в Курской и Белгородской областях. Праздник решили провести, но внесли в программу определенные корректировки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам главы муниципалитета, из программы убрали салюты и приглашенных артистов. Однако будет достаточно тематических мероприятий.

Например, в День Фрязино можно будет научиться чему-то новому на интересных мастер-классах, поучаствовать в народных играх, а также посетить впечатляющие ярмарки.

В этот день все желающие также смогут совершить важное и полезное дело: помочь в сборе гуманитарной помощи. Так Фрязино в очередной покажет, что не остается в стороне и помогает соотечественникам в Курской и Белгородской областях. Сейчас как никогда важны единство и любой посильный вклад в общее дело.

Ранее Воробьев сообщал, что из Подмосковья в Курскую область на помощь местному населению прибыли медики в составе семи бригад скорой помощи. 22 врача из Московской помощи на местах оказывают помощь пострадавшим гражданам.