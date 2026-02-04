В День науки молодежь приглашают на экскурсии по исследовательским центрам

В День российской науки, 8 февраля, по всей стране состоится Всероссийская акция «Открытая наука». Мероприятия пройдут во всех федеральных округах, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Акция направлена на студентов и молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Для них организуют научно-популярные экскурсии в различных городах, чтобы они могли ближе познакомиться с работой научных центров, музеев и лабораторий. Все события акции можно найти по специальной ссылке.

«Открытая наука» будет проходить на площадках более 80 объектов научно-популярного туризма. Организаторами выступают Министерство науки и высшего образования РФ, РГУТИС и Программа молодежного и студенческого туризма.

Отметим, что с 2021 года Минобрнауки России реализует Программу Студтуризм по поручению Президента России Владимира Путина. Она дает возможность студентам и молодым специалистам от 18 до 35 лет путешествовать по России с проживанием в общежитиях вузов-партнеров по доступной цене.

Вся информация о предложениях доступна на официальной платформе «студтуризм.рф». К ней подключены более 230 университетов в 115 городах 85 регионов РФ, а также вузы стран ЕАЭС и СНГ.

За четыре года работы программы на платформе «студтуризм.рф» зарегистрировались свыше 46 тысяч молодых людей.

Для путешествия по Программе Студтуризм нужно зарегистрироваться на платформе «студтуризм.рф», выбрать город и вуз, подать заявку на проживание в общежитии, получить подтверждение от принимающей стороны и отправиться в поездку.