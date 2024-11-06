В День народного единства в Зарайске прошла игра «Под стягом Пожарского — 2024»

Историческая игра «Под стягом Пожарского — 2024» ко Дню народного единства прошла в Зарайске. Это масштабное мероприятие было организовано отделом по миссионерской работе и делам молодежи Коломенской епархии, управлением образования администрации города Зарайск и государственным музеем-заповедником «Зарайский кремль», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В игре приняли участие команды из общеобразовательных учреждений Зарайска и Луховиц. С особой радостью были встречены гости — представители Нижегородской и Рязанской команд из городов Арзамаса и Михайлова. Их приглашение было связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября и с событиями Смутного времени, когда воины арзамасской и рязанской дружины героически сражались у стен Зарайска в 1608 году. Об этом напоминает памятный Курган, расположенный близ Благовещенского храма.

Цели мероприятия заключались в том, чтобы рассказать участникам о героическом прошлом Зарайска, о полководцах Смутного времени и научить их владеть старинным оружием.

С самого утра колонны ополчения начали свое шествие от трех зарайских храмов: Благовещенского, Ильинского и Казанского. Объединившись у памятника воинам-зарайцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, участники общей колонной вступили в Зарайский кремль под колокольный звон.

Открытие исторической игры состоялось у Иоанно-Предтеченского храма. Глава города Виктор Петрущенко напомнил ребятам о герое Смутного времени, воеводе Зарайска князе Дмитрии Пожарском. Протоиерей Петр Спиридонов, благочинный церквей Зарайского благочиннического округа, благословил команды на увлекательное «погружение» в историю.

Команды были объединены в четыре дружины, каждая из которых носила имя героя Смутного времени: «Пожарский», «Минин», «Ляпунов» и «Скопин-Шуйский». Каждая дружина прошла четыре этапа. На первом, в Иоанно-Предтеченском храме, прозвучал рассказ об истории Зарайска и о том, как в 1225 году в Рязанские земли был принесен образ святого Николы Зарайского.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» подготовил занимательные интерактивные площадки: «Стрелец в Спасской башне», «Старинный кузнец» и «Русские игры прошлых веков». На реконструкторском этапе команды познакомились с пушками Смутного времени, научились строю с бердышами, постреляли из луков и потренировались во владении саблей.

Заключительный этап предполагал поиск элементов «Гуляй-города» по карте и участие в русских народных забавах.

С ненастной погодой помогла справиться трапеза с ароматной кашей и горячим чаем. Итоги исторической игры «Под стягом Пожарского — 2024» были подведены в Иоанно-Предтеченском храме, где каждой команде вручили Диплом участника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.