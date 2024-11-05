В День народного единства в городе Луховицы прошел праздничный автопробег

В День народного единства в городе Луховицы состоялся праздничный автопробег. Автоколонна, украшенная флагами и тематической символикой, проехала по центральным улицам города, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Забег организовали команда автоклуба Zero Breath и представители местного отделения партии «Единая Россия» при участии молодогвардейцев. К мероприятию мог присоединиться каждый автовладелец. Для этого требовалось украсить машину флагами и подъехать к 11.00 к зданию сетевого магазина на улице Гайдара, откуда в разгар дня и стартовал автопробег.

«День народного единства — общий праздник, и поучаствовать в автопробеге тоже мог каждый. Здорово, что нашу инициативу поддержали жители, среди участников были представители молодежи и семьи с детьми. Луховичане приветствовали колонну машин — пешеходы махали и улыбались, автомобилисты сигналили. Пробег подарил участникам массу положительных эмоций», — отметила депутат городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Валентина Строкова.

Автопробег прошел организованно и без происшествий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.