В рамках празднования Дня народного единства по всей стране пройдет акция «Россия — семья семей». Эти мероприятия будут символизировать сплоченность, солидарность и взаимоуважение всех народов страны, со ссылкой на пресс-службу Росмолодежи сообщает ТАСС.

«В День народного единства по всей стране праздник отметят в форматах акций, спортивных и образовательных событий, олицетворяющих идею сплоченности, солидарности и взаимного уважения всех народов. Мероприятия пройдут под одной акцией „Россия — семья семей“, — говорится в сообщении.

Значимым компонентом праздничной программы станут «Просветительские диалоги». Представители Российского общества «Знание» организуют встречи в учебных заведениях и на молодежных площадках, где расскажут о важности этого дня в истории и его влиянии на укрепление национального самосознания. Центральное место в этих беседах займут истории от участников СВО и их родных, которые поделятся воспоминаниями о фронтовом братстве и помощи близких.

Платформа Добро.рф также представит тематические блоки, сфокусированные на социально полезной работе. Ключевыми направлениями станут: «Поддержка военнослужащих и их семей», включающая плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей, сбор гуманитарной помощи и визиты в госпитали; «Забота о здоровье: семьями для семей» — проведение дней здоровья, лекций от семей медиков, курсов по первой помощи и донорских акций, а также другие.

Иностранные студенты примут участие в акции, записав видеопоздравления на русском и своих родных языках. А семьи из разных уголков России снимут ролики в национальных костюмах на фоне знаковых мест своих регионов. Акция получит поддержку и в соцсетях: с 1 по 4 ноября пользователи смогут публиковать фотографии или видео с флагами своих регионов, российским триколором или на фоне исторических достопримечательностей своей малой родины с хештегом #РоссияСемьяСемей.