В День матери женщины с детьми смогут бесплатно посетить Красногорский филиал Музея Победы

24 ноября, в День матери, Красногорский филиал Музея Победы подготовил подарок для своих гостей. В течение всего дня вход для мам с детьми до 14 лет в музей будет свободным. Для получения входного билета посетителям необходимо предъявить в кассах свидетельство о рождении ребенка и паспорт матери, передает пресс-служба музея.

«Музей также подготовил бесплатную тематическую программу, приуроченную ко Дню матери. Гостей ждет новая выставка, а также бесплатные экскурсии, посвященные подвигам матерей в годы войны», — отметили в Музее Победы.

В День матери Красногорский филиала Музея Победы представит обновленную экспозицию в рамках проекта «Приближение. История в деталях». Центральным экспонатом выставки станет рисунок «Сталинградская мать» художника-антифашиста Ганса Мрочински. «Он был курсантом Центральной антифашистской школы, которая работала в Красногорске с 1943 по 1949 год. Вернувшись в Германию после войны, Мрочински прошел обучение в Дрезденской академии искусств и впоследствии стал ее преподавателем. Представленная на выставке работа имеет не только художественную ценность, это подлинное историческое свидетельство. В склоненной над ребенком фигуре стоящей на коленях женщины Мрочински отразил собирательный образ героических сталинградских матерей», — отметила руководитель Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

В 12:00 начнется экскурсия «Матери Великой Отечественной войны», на которой представят подлинные экспонаты и уникальные документы, рассказывающие о событиях и героях войны. Особое внимание в ходе экскурсии будет уделено роли матерей в годы войны. Посетители также узнают историю создания знаменитого плаката Ираклия Тоидзе «Родина мать зовет!», пожалуй, одного из самых ярких символов первого периода войны. Они услышат о подвиге сталинградской медсестры Гули Королевой, которая ушла на фронт, оставив дома маленького сына. Гид расскажет о судьбе Натальи Магнитовой-Радуцкой, работавшей врачом в лагере для иностранных военнопленных № 27 в г. Красногорске.

В 13:00 в Красногорском филиале Музея Победы пройдет просветительская программа «Подвиг материнства», посвященная истории самого трогательного праздника и его главным символам. Сотрудники музея также расскажут о памятниках советским матерям-героиням, чьи дети погибли на фронтах Великой Отечественной, и о том, как менялся образ матери в произведениях искусства.

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