В День Конституции РФ юные жители Королева получили первые паспорта

В Королеве стало доброй традицией вручать паспорта в дни государственных праздников. В гимназии № 11 глава Королева Игорь Трифонов и депутат Мособлдумы Сергей Керселян вручили первые паспорта школьникам и поздравили их с Днем Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Символично, что главный в своей жизни документ — паспорт гражданина Российской Федерации — вы получаете в День Конституции России, основного закона страны. Будьте настоящими патриотами своей страны, своей малой родины, с уважением относящимися к ее великой истории и ее законам. Гордитесь нашей великой страной и оставайтесь верны традициям!» — сказал Трифонов.

Вместе с паспортами школьникам вручили Конституцию, обложку и поздравительную открытку от губернатора Подмосковья. Поддержать ребят пришли родители, родственники и друзья.

Чтобы получить первый паспорт в торжественной обстановке нужно обратиться к сотрудникам МФЦ во время подачи документов. Сделать это нужно в течение месяца после достижения четырнадцатилетия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.