В День государственного флага егорьевцев объединил танцевальный флешмоб

Яркий танцевальный флешмоб завершил День государственного флага в Егорьевске, сообщили в пресс-службе горокруга.

На Соборной площади на закрытие фестиваля «Жаркое лето» собрались жители и гости округа

Это цикл творческих встреч молодежи в формате открытого микрофона, где каждый, кто поет, танцует, пишет или читает стихи, может продемонстрировать свои таланты публике, найти или расширить аудиторию. Этот фестиваль проводится в Егорьевске ежегодно.

В рамках фестиваля наградили победителей конкурса» Стихийный полет». Участники должны были прочитать стихотворение, посвященное Дню Государственного флага. Победительницей стала 10-летняя Алиса Воробьева со стихотворением Владимира Гудимова «Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем государственного флага Российской Федерации.

«Сегодня День государственного флага, который напоминает нам о том, что все мы являемся частью большой и великой страны», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.