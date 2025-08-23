В День города в Щелкове пройдут мастер-классы и массовые мероприятия

Празднование Дня города в Щёлкове развернулось на Парковой улице и превратилось в масштабный семейный праздник. Для жителей и гостей округа подготовили десятки развлечений, рассчитанных на разные возрастные группы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На площадках проходят мастер-классы, ярмарки и аквагрим, а местные предприятия представили свои интерактивные зоны. Посетители могут отчеканить памятную монету, попробовать запустить блендер с помощью велосипеда, покататься на катке и принять участие в других необычных активностях.

Особым сюрпризом для детей стал гость праздника — верблюд, на котором малыши с удовольствием катаются.

Организаторы отмечают, что программа рассчитана на весь день и каждый найдёт для себя интересное занятие.

«Мы пришли всей семьей, детям особенно понравился верблюд и каток, а мы с мужем с интересом посмотрели мастер-классы. Праздник очень живой, видно, что для жителей постарались», — поделилась впечатлениями жительница Щелкова Мария.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.