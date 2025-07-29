В День города для каширян работала выставка-ярмарка «Каширская благодать»

На исторической Хлебной площади в Кашире-1 работала выставка-ярмарка предприятий, расположеннх не территории округа. С продукцией местных производителей познакомились жители и гости города, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Роман Пичугин вместе с гостями — главой городского округа Красногорск Дмитрием Волковым, делегацией из города-побратима Клецка — Натальей Суховей, Александром Рубаником, Виталием Гаргасевичем посетил выставку-ярмарку.

Участниками ярмарки стали АО «Черкизово-Кашира», которое производит колбасы, центр декоративных и плодовых растений «Британи Гарден», крестьянско-фермерское хозяйство «Выросло», выращивающее клубнику, селекционно-семеноводческая компания «СеДеК» и другие. ООО «Каширахлеб» традиционно угощало каширян булочками и другими изделиями. Можно было попробовать и купить продукцию других каширских предприятий.

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