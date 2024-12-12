В День Героев Отечества в Ленинском округе возложили цветы на Аллее Героев

В День Героев Отечества глава Ленинского городского округа Станислав Каторов совместно с Героем Российской Федерации Рашидом Галиуллиным, сотрудниками администрации, представителями депутатского корпуса и жителями округа по традиции возложили цветы на Аллее Героев в деревне Горки к памятнику Ивана Андреевича Буянова, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Сегодня мы вспоминаем не только тех, кто во время Великой Отечественной Войны побеждал, показывал и проявлял героизм, защищая нашу Родину. Конечно же, сегодня мы помним, знаем и чтим тех ребят, кто в специальной военной операции делает все возможное, зависящее от них для защиты нашей Родины. Каждое время порождает своих героев, но всегда воинский подвиг оставался на высоком нравственном уровне, воплощая лучшие качества патриота», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе рассказали, что мужество и стойкость Рашида Галиуллина, жителя Ленинского округа, не остались незамеченными. В ходе специальной военной операции, рискуя жизнью, он спас раненых товарищей и мужественно сдерживал натиск врага. Вопреки всем испытаниям, Рашид продолжает активную деятельность, поддерживает других и вдохновляет своим примером. Сегодня он служит на благо Родины в мирной жизни, продолжая свой значимый путь.

«От каждого письма наших детей, которые они отправляют сейчас солдатам, на душе становится теплее. Каждый гражданин, живущий на территории России, который любит и чтит традиции нашей земли — герой», — добавил Рашид Галиуллин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.