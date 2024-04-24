В День добрых дел школьники смогут посетить научные производства

Министерства в преддверии Дня добрых дел выдвинули предложения для школьников посетить предприятия, среди которых – научные производства, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Мы вместе с отраслевиками – это Минивест, Минсельхоз и Минкульт также подготовили для ребят дополнительные предложения. Это, например, предложение Мининвеста – конкретные научные производства, которые можно будет посетить и уже даже там расписано, условно, какие школы, какие классы поедут на эти предприятия», – сказала Швелидзе в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что Минсельхоз предложил посетить пищевые предприятия, агрохолдинги, фермерские хозяйства, ветеринарные станции. Также 17 пожарных станций готовы принять в этот день детей.

«Для них будет викторина, для них будет мастер-класс по безопасности. Покажут технику, а в конце будет организована полевая кухня и горячий чай. Министерство культуры и туризма разработало экскурсионную программу для школьников. Сюда вошли 13 музеев и 17 выставок. В том числе ребята смогут посмотреть выставку Репина, которая проходит в Иерусалиме», – рассказала министр.

Швелидзе также отметила, что был подготовлен список всех воинских мемориалов и захоронений – 588 точек, на которые можно будет отправиться 27 апреля.

27 апреля в Подмосковье пройдет «День добрых дел». О старте акции сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Традиционно после зимы мы стараемся максимально уделить внимание чистоте, порядку — проводим субботники силами муниципальных и региональных служб, и рады привлечь к этому неравнодушных людей. Особая категория — дети. Важно, чтобы они могли внести лепту. 27 апреля — рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а „День добрых дел“. Детям не нужно будет учить предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителями», — сказал губернатор.