В День добрых дел школьники посетят военный госпиталь в Солнечногорске

«Хочется поблагодарить некоторые муниципалитеты, которые действительно внимательно отнеслись к запросам ребят. Это, например, Солнечногорск. Там ученики 4, 6 и 8 классов лицея им. Блока и Тимоновской школы сейчас заранее готовят письма бойцам, которые находятся на лечении в местном госпитале», – рассказала Швелидзе в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Уже 27 апреля школьники вручат эти письма тем мужчинам, которые лежат там после ранений, сделают для них концерт и передадут сладости, которые тоже сделали своими руками, заключила она.

27 апреля в Подмосковье пройдет «День добрых дел». О старте акции сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Традиционно после зимы мы стараемся максимально уделить внимание чистоте, порядку — проводим субботники силами муниципальных и региональных служб, и рады привлечь к этому неравнодушных людей. Особая категория — дети. Важно, чтобы они могли внести лепту. 27 апреля — рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а „День добрых дел“. Детям не нужно будет учить предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителями», — сказал губернатор.