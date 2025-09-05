В день 80-летия окончания ВОВ в колледже «Подмосковье» вспомнили вехи Победы

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» в городских округах Химки, Солнечногорск, Клин и Лобня прошли тематические классные часы на тему «80 лет со дня окончания Второй Мировой войны». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Студенты вспомнили ключевые события и даты, проанализировали ход сражений и оценили огромный вклад Советского Союза в сокрушение агрессивных держав — нацистской Германии и милитаристской Японии.

Обучающимся рассказали, что 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. И только тогда война, охватившая весь мир, действительно завершилась. Это величайшее событие, положившее конец самому кровопролитному конфликту в истории человечества.

«Этот день воинской славы России, День Победы над милитаристской Японией, мы отмечаем ежегодно 3 сентября. Для нас это не только дата мировой истории, но и день памяти и славы советских воинов, разгромивших японскую армию и подаривших мир всему миру», — отметили в учебном заведении.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.