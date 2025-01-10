В декабре жители Подмосковья приобрели более 5 тыс тонн конфет

В декабре в Подмосковье спрос на конфеты увеличился на 38%, по сравнению с показателями ноября. Так, в преддверии Нового года в объектах розничной торговли было реализовано более 5,2 тыс. тонн данного вида продукции. В среднем, в день жители региона приобретали свыше 169 тонн сахаристых кондитерских изделий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Конфеты в шоколадной глазури, помадные, марципановые, сбивные, грильяж, пралине, желейные, ликерные и другие традиционно являются одним из вариантов подарка на Новый год. Сладкими наборами радуют детей и школьников, также их дарят взрослым.

В Подмосковье представлен широкий выбор конфет, в том числе от региональных производителей. Одними из крупнейших предприятий являются ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница» в городском округе Люберцы, ООО «Сладкий Орешек» в Солнечногорске, ООО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» в Коломне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.