В Давыдово Орехово-Зуевского округа продолжают убирать последствия снегопада

В деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа с раннего утра 28 января дорожные службы и коммунальщики ликвидируют последствия сильного снегопада.

Сотрудники «Мосавтодора» с 6:00 расчищают дороги и тротуары в деревне Давыдово. Водитель спецтехники Александр Федотов рассказал, что работает в дорожной службе пять лет и отметил сложности уборки из-за припаркованных во дворах автомобилей. По его словам, несмотря на большой объем работ, предусмотрены перерывы на обед и ужин.

Рабочий день дорожников продлится до 18:00. Давыдово — одна из крупнейших деревень Подмосковья, поэтому уборка снега требует значительных усилий. Жители могут оставить заявку на расчистку по телефону ЕДС ЖКХ 8-800-100-84-44 или в чатах территориальных отделов администрации округа. Все обращения направляют исполнителям.

За минувшие сутки коммунальные службы очистили большую часть дорог и дворов, однако за ночь выпало до 25 см снега. Уже вывезено 4260 кубометров, в основном с центральных улиц. Снегопад продолжается, в уборке задействованы более 200 единиц спецтехники и около 400 дворников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.