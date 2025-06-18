В Дагестане для уязвимых к идеологии терроризма детей проведут встречи

Семь мероприятий организуют для детей, вернувшихся из зон военных конфликтов

В Дагестане проведут семь образовательных встреч для детей и подростков, наиболее уязвимых к идеологии терроризма, а также прибывших из палестино-израильской зоны конфликта, сообщает Постньюс .

В Дагестане планируется организовать семь просветительских мероприятий для молодежи и детей, которые, по оценке властей, наиболее подвержены идеологии терроризма. В частности, к участию пригласят несовершеннолетних, прибывших из зон палестино-израильского конфликта, а также воспитанников школ-интернатов, социальных центров и детей, возвращенных из зон боевых действий Ирака и Сирии.

Шесть из семи мероприятий включат демонстрацию химических опытов, чтобы повысить интерес детей к учебе и отвлечь от негативных влияний. Программа также предусматривает интерактивные игры, образовательные модули, а в завершение — вручение подарков участникам.

Тендер на проведение мероприятий был размещен комитетом по государственным закупкам Дагестана 4 июня и завершен 16 июня. Победителем стал «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» республики.

Руководитель центра Рамазан Магомедов пояснил, что пока не располагает подробностями, поскольку их еще не согласовали с заказчиком. Общая стоимость организации встреч составит 400 тысяч рублей.