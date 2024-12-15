В Дагестане более 50 тысяч человек остались без света из-за снега

В Дагестане из-за снегопада и сильного ветра произошли массовые отключения электроэнергии. В результате без света остались 50 тыс. человек, сообщает РИА Новости .

Непогода привела к коротким замыканиям и обрывам проводов.

На данный момент принимаются все меры, чтобы возобновить подачу электроэнергии, сообщили в пресс-службе минэнерго республики.

Отмечается, что частично обесточены Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Буйнакск, а также порядка 30 районов республики.

Ранее Ингурская ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды в водохранилище. В итоге вся Абхазия осталась без электричества.