В четырех округах Подмосковья выявили нарушения природоохранного законодательства

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками ГУ МВД РФ по Московской области Главного управления региональной безопасности, администраций округов, а также с участием членов добровольных народных дружин провели надзорные мероприятия по пресечению замусоривания и соблюдению правил эксплуатации самоходной техники в местах отдыха у воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обследования популярных мест отдыха проводились в Пушкинском, Раменском, Наро-Фоминском округах и в Воскресенске. По результатам мероприятий выявлено 6 нарушений природоохранного законодательства, нарушители привлечены к административной ответственности.

Помимо этого, инспекторы эконадзора во время обследования Москворецкого пойменного заказника в Воскресенске выявили нарушение режима особой охраны. Гражданин, приехавший на отдых, проехал по особо охраняемой природной территории вне дорог общего пользования, а затем припарковал свой автомобиль в водоохранной зоне озера Лебяжье. Нарушитель также привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.