В четырех округах Подмосковья прошли субботники нового формата

Более 500 жителей приняли участие в пилотных субботниках нового формата в Мытищах, Химках, Ленинском и Подольске в выходные. Проект реализовало министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с сервисом «Яндекс.Смена», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Первые мероприятия прошли в четырех округах региона. Участники убирали придомовые территории и общественные пространства, очищали газоны и клумбы от смета и мусора, высаживали зеленые насаждения. Также привели в порядок дорожки, детские площадки и зоны отдыха.

«Мы впервые запустили подобный проект в Московской области. Он меняет привычные и традиционные способы проведения субботников. Это новый формат вовлечения жителей. Пилот проходит в четырех округах — Ленинском, Мытищах, Химках и Подольске. Платформа позволяет участникам самостоятельно выбирать локации и подходящую задачу — покрасить ограждения или посадить кустарники. В случае успеха этой инициативы планируем распространить ее на всю область», — отметил министр по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области Игорь Даниленко.

Все участники получили бонусы — небольшое вознаграждение или волонтерские баллы.

В апреле в новом формате пройдет общеобластной субботник. Уборка состоится во всех муниципалитетах региона, присоединиться смогут все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.