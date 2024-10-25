В четырех округах Подмосковья пресечено незаконное обращение с отходами

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области совместно с сотрудниками полиции пресекли нарушения в области обращения с отходами в четырех городских округах региона. Во всех случаях нарушители были задержаны с поличным, сообщает пресс-служба ведомства.

Факты незаконного приема строительных отходов и грунтов зафиксированы вблизи села Чулково Раменского округа и недалеко от села Ромашково Одинцовского округа. Полицейские задержали и отправили на ответственное хранение бульдозер и экскаватор.

При попытке сброса отходов на открытый грунт были задержаны водители самосвалов в городах Электроугли и Лыткарино, нарушители также лишились транспортных средств. В отношении всех нарушителей составлены протоколы, их подвергнут административному наказанию.

Ранее сообщалось, что получила продолжение история с незаконным размещением отходов в раменском селе Чулково: суд вынес решение о возмещении ущерба в сумме 43 млн рублей, нанесенного незаконным складированием мусора на землях ООО «Индустриальный парк Чулково».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.