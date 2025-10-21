сегодня в 12:48

В четырех образовательных учреждениях Балашихи проведут капремонт в 2026 году

Глава Балашихи Сергей Юров посетил строительную площадку и ознакомился с ходом ремонтных работ в школе № 18 в деревне Черное. На ее территории проводятся демонтажные работы внутри здания и на кровле, на объекте задействовано более 20 специалистов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Капитальный ремонт четырех образовательных учреждений запланирован в городском округе Балашиха в 2026 году. Уже 1 сентября свои двери для учеников и воспитанников распахнут следующие обновленные здания:

— Школа № 18 в д. Черное, мкр. Агрогородок, д. 4А;

- Дошкольное отделение № 5 гимназии № 9 в мкр. Купавна;

- Дошкольное отделение № 21 школы № 12 в мкр. Павлино;

- Дошкольное отделение № 28 школы № 6 в мкр. Саввино.

На всех объектах запланирован комплекс работ: демонтаж, замена окон и инженерных сетей, обновление фасадов, благоустройство территорий с созданием новых площадок для прогулок, замена кровли. После завершения капитального ремонта учреждения получат новое современное оборудование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.