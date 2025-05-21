В четырех деревнях Наро-Фоминска установили пожарные рынды

Рында — корабельный колокол, который теперь будет использоваться для оповещения жителей о пожаре. Его мощный звук способен оперативно предупредить население об опасности, особенно в местах, где могут быть проблемы с мобильной связью.

Установка сигнальных устройств проведена в населенных пунктах, наиболее подверженных угрозе природных пожаров.

Эта мера позволит увеличить скорость оповещения жителей, повысить уровень безопасности в сельской местности и обеспечить дополнительный канал связи в экстренных ситуациях.

Соблюдение правил пожарной безопасности — залог защиты жизни и имущества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.