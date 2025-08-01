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В четверг в Химках пройдет выездная администрация по вопросам здравоохранения

В четверг в поликлинике № 2 в Химках пройдет встреча жителей с представителями регионального министерства здравоохранения, профильных управлений администрации по социальной работе и вопросам медицины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители смогут получить ответы на вопросы о медицинском обслуживании, работе поликлиник, записи к врачам и по другим темам в сфере здравоохранения.

Выездная администрация пройдет 31 июля с 18:00 до 20:00 в поликлинике № 2 по адресу: улица Лавочкина, дом № 22.

Каждый желающий может предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.