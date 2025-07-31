В четверг на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности

В четверг на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Ногинском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

1 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Ногинском, ступинском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

2 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — II класс пожарной опасности, Луховицком, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском — III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 22-31С, ночью — плюс 16-22С. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.