Фото - © Федеральный исследовательский центр Проблем химической физики и медицинской химии РАН в Черноголовке (ранее - ИПХФ РАН и ИФАВ РАН)

В честь ученого из Подмосковья выпущена в обращение почтовая марка

Почтовая марка в честь выдающегося ученого Владимира Фортова, работавшего в Черноголовке, выпущена в обращение, сообщает пресс-служба администрации округа.

23 января 2025 года бывшему президенту РАН, выдающемуся физику и сотруднику черноголовского ФИЦ (во время его работы — ИПХФ РАН), Владимиру Фортову исполнилось бы 78 лет. И в этот день в обращение вышла почтовая марка, посвященная Владимиру Евгеньевичу. Марка вышла в серии «Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством». В честь этого события в Ногинске состоялось специальное гашение тематических конвертов с этой почтовой маркой.

От ФИЦ ПХФ и МХ РАН в мероприятии приняли участие директор ФИЦ Евгений Голосов, и соратники Владимира Евгеньевича, главные научные сотрудники Лаборатории уравнений состояния вещества, член-корреспондент РАН Игорь Ломоносов и Виктор Грязнов.

Владимир Фортов родился 19 января 1946 года в Ногинске. На протяжении своей карьеры он сделал значительный вклад в развитие физики, став академиком Российской академии наук в 1991 году и членом-корреспондентом АН СССР с 1987 года. Его достижения были отмечены несколькими высокими наградами, включая Государственные премии СССР и Российской Федерации, а также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Веб-проект, посвященный выдающемуся ученому, доступен по ссылке.

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