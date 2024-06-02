В честь Международного дня защиты детей депутат Мособлдумы Марк Черемисов навестил многодетную семью из Балашихи. Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в начале 2024 года объявил его годом семьи. Особое внимание уделяется семьям, чьи близкие находятся в зоне СВО, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. На регулярной основе им оказывается вся необходимая помощь.

В Международный день защиты детей парламентарий посетил многодетную семью — чету Ломовых.

«Спасибо за наводку на нашу семью. Сегодня нас посетила делегация во главе с депутатом Марком Константиновичем, поздравили с днем защиты детей и поблагодарили за вклад в естественный прирост балашихинцев», — сказали Ломовы.

Роман и Юлия воспитывают 4-х детей. В ближайшее время ждут пополнения. Роман Ломов — местная знаменитость. Он виртуозно играет на множестве старинных инструментов, а демонстрирует свои навыки и делится историей музыки в своем собственном музее.

«Я всегда говорил и буду говорить, что помощь многодетным семьям — самая главная цель. Всегда поддержу и помогу всем необходимым. С семьей Ломовых договорились держать связь и дальше», — рассказал депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.