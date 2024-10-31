«В честь Камалы и Джо»: Трамп поразил всех, приехав на встречу на мусоровозе

Трамп приехал на встречу с избирателями в Висконсине на мусоровозе

В издании The Hill рассказали, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп приехал на встречу с избирателями в Грин-Бей, расположенный в Висконсине, на мусоровозе, сообщает «ФедералПресс» .

«Как вам мой грузовик? Этот мусоровоз в честь Камалы и Джо Байдена», — заявил политик, устроившись на пассажирском сидении грузовика, который был украшен стикером его предвыборного штаба.

Данная инициатива была вызвана недавними словами нынешнего президента США, который 30 октября охарактеризовал сторонников Трампа как «отбросы».

В ответ на критику Трампа, связанную с тем, что миграционная политика демократов сделала США местом свалки для всего мира, Байден заявил, что настоящим мусором являются именно сторонники Трампа, как сообщает The Hill.

Трамп ранее выразил уверенность, что при победе Харрис, Америка будет втянута в международные конфликты. Кандидат в президенты отметил, что американцы не должны «посылать своих детей на войну», где они могут погибнуть, защищая страну, «о которой даже не слышали».

По мнению Трампа, если Камала Харрис станет президентом, то США могут оказаться вовлеченными в боевые действия за пределами своей территории.