В честь Дня работников леса в Сергиево-Посадском округе высадили молодой орешник

День работников леса в России отмечается в третье воскресенье сентября. Этот профессиональный праздник посвящен всем, кто восстанавливает леса, сохраняя природное богатство для будущих поколений, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Сергиево-Посадское лесничество не только бережет Подмосковные леса, но и воспитывает новое поколение лесников. При Сергиево-Посадском филиале ГКУ МО «Мособллес» действует команда «Лесная братва», куда входят ребята из Хотьковской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья и школы № 5. Лесники привлекают старшеклассников, интересующиеся живой природой, работают с ними, обучая элементарным навыкам, а в последствии помогают поступить в профильный вуз. Ребята под руководством наставников выезжают на природу, учатся ухаживать за деревьями. Например, они самостоятельно могут провести экспертизу ствола, вкрутив туда специальный бур, оценив возраст дерева и его состояние.

Накануне праздника поздравить сотрудников лесничества приехал депутат Мособлдумы Олег Гаджиев. Для детей и гостей организовали традиционный чай на природе и русского самовара, который разжигали шишками. Вместе с депутатом и лесниками ребята высадили молодой орешник по соседству с тополем Победы, привезенном из Сталинграда от легендарного Дома Павлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.