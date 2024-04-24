В честь 77-летия города Жуковский молодогвардейцы станцевали вальс в рамках партпроекта

На центральной площади города 100 активистов «Молодой Гвардии» поздравили жителей Жуковского, станцевав вальс под гимн города

Также свои поздравления любимому городу выразили глава города Борис Аубакиров, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Прохоров, руководитель фракции Игорь Марков, местные депутаты, горожане и другие.

«Жуковский — это место, где каждый житель вносит свой вклад в развитие и процветание нашего города. Сегодня мы отдаем дань нашему богатому наследию и гордимся тем, что достигли вместе. Желаю всем здоровья, счастья и успехов на благо Жуковского. Пусть наше сообщество станет только крепче и единее», — сказал Юрий Прохоров.

В этот памятный день отмечается 77-летие преобразования рабочего поселка Стаханово в город Жуковский, что было оформлено указом Президиума Верховного совета РСФСР, в честь выдающегося ученого Николая Жуковского.

В конце мероприятия активисты возложили цветы к памятнику в память о Николае Жуковском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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