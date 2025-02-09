В Черноголовской школе прошла церемония посвящения третьих классов в «Орлята России»

В рамках «Недели Орлята России» в МБОУ Черноголовская СОШ имени Ф. И. Дубовицкого и И. М. Халатникова города Черноголовка, Московской области состоялась торжественная церемония посвящения третьих классов в «Орлята России», которые являются первой ступенью Российского движение детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Черноголовка.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна Российской Федерации.

С напутственными словами к ребятам обратились советник директора по воспитанию Грачева Елена Николаевна, которая отметили значимость данного события. Ведь быть «орленком» — это не только честь, но и ответственность, это значит во всем и всегда быть впереди, воспитывать в себе любовь к Родине, трудолюбие и стремление к знаниям. Она поздравила юных участников детского движения «Орлята России» с новым этапом их жизни и пожелала им гордится своим новым званием и достойно носить это звание.

Далее ребята познакомились с красивой легендой, в которой в далекие времена дети спросили совета у мудрого орла, и вынесли главный урок жизни — «Все преграды по плечу, если у тебя есть мечта и верные друзья».

Вели мероприятие активисты Российского движения детей и молодежи «Движение первых», юнармейцы.

В ходе праздничного мероприятия ребята познакомились с законами «орлят», исполнили «Гимн Орлят России», получили наказы от своих наставников.

Право вручить галстуки, значки и подарки, было предоставлено старшим товарищам орлят — активистам движения Первых.

В заключении все исполнили уже полюбившийся всем флешмоб Орлят России.

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