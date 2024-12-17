В Черноголовке завершилось благоустройство зоны отдыха «Южное озеро»

В 2023 году в рамках нацпроекта началось масштабное благоустройство территории вокруг Южного озера. В рамках концепции благоустройства данную территорию поделили на прогулочную, пляжную и спортивную зоны.

В прогулочной части созданы зоны притяжения, органично вписанные в лесную часть парка, вокруг озера обновили покрытия дорожек, сделали велодорожку. Кроме того, здесь установили современную парковую мебель и туалетные модули. Также организованы парковочные места.

Благоустроили пляж с северной стороны озера, установили кабинки для переодевания, вышку спасателя и детский комплекс для игр. На всем протяжении южного берега расположились смотровые площадки. В спортивной зоне организована площадка для игры в баскетбол и волейбол, а также корты для большого тенниса, кроме того, восстановлена стена для тенниса.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Черноголовке благоустроена территория Южного озеро, где в экосистему гармонично вписались велотрасса, пешеходные маршруты, спортивные и детские площадки, места тихого отдыха. Здесь будут проводиться различные городские мероприятия и праздники, анимационные программы для детей, мастер-классы, занятия физкультурой для участников «Активного долголетия». Каждый может найти в парке у озера что-то для себя», — сообщила председатель местного Совета депутатов г. о. Черноголовка, член фракции «Единая Россия» Светлана Моргачева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.