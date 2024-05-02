В Черноголовке завершат благоустройство территории Южного озера в 2024 г

В городском округе Черноголовка ведутся работы по благоустройству зоны отдыха «Южное озеро». Обновление территории проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Озеро Южное является любимым местом отдыха жителей Черноголовки. Эта территория давно требовала существенного обновления. Мы приступили к работам в прошлом году. Создание комфортной среды с максимальным сохранением природного облика территории стало главной задачей нашего проекта», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Зона отдыха «Южное озеро» расположена в юго-восточной части города Черноголовка. С северо-запада она примыкает к жилой застройке, с юго-восточной плавно переходит в лесной массив. Дикий ландшафт делает территорию непохожей на городские парки. В центре располагается главное место притяжения — Южное озеро. Водоем был искусственно создан на месте карьера, организованного для добычи песка.

Концепция делит территорию на три основные функциональные зоны: пляжную, спортивную и прогулочную. В прогулочной части точечно будут созданы зоны притяжения, органично вписанные в лесную часть парка. Рядом с ней обустроят удобную парковочную зону. На центральной поляне создадут новую городскую сцену.

Пляжная зона с северной стороны озера будет облагорожена и оборудована кабинками для переодевания, вышкой спасателя, а также детским комплексом для игр. К существующему пирсу пристроят амфитеатр, на котором комфортно смогут разместиться зрители во время летних концертов. На всем протяжении южного берега расположатся смотровые площадки. Будет организован пирс для зимнего купания, оборудованный кабинкой для переодевания. Берег вокруг озера будет укреплен от осыпания.

В спортивной зоне будет оборудована площадка для игры баскетбол, обновлена стена для большого тенниса.

Кроме того, со стороны улицы Центральная планируется организация исключительно пешеходной входной группы, по территории зоны отдыха и вокруг озера будет выделена велодорожка, обеспечивающая комфорт пешеходам. На всей территории зоны отдыха будут обновлены покрытия дорожек, разместится современная парковая мебель, система уличного освещения, появятся туалетные модули и камеры видеонаблюдения. На всей территории будет доступен Wi-Fi.

На сегодняшний день на территории идут демонтажные работы, устройство основания дорожно-тропиночной сети и укладка бортового камня. Проводится устройство системы наружного освещения, электроснабжения. Идет берегоукрепление водоема.

Работы по благоустройству завершат в августе 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.